Monkey Man, ora al cinema, è il film d’esordio di Dev Patel come regista. Patel è anche co-sceneggiatore, produttore e attore protagonista della pellicola thriller.

In un’intervista con Collider il regista racconta che il finale propostp nei cinema non è quello pensato originariamente. Aggiunge inoltre che ci sono decine di scene tagliate che potrebbero costruire un inizio e una conclusione completamente diversi.

In realtà, penso che alcune delle scene migliori che ho diretto, come composizione, non siano state incluse nel montaggio finale. È stato difficile… Penso che metteremo le scene eliminate come extra nel DVD. C’è un intero inizio alternativo e un intero finale alternativo. È finita in modo diverso. Il cattivo aveva un’introduzione completamente diversa, che era incredibile. Ma, sai, è andata così.

Dev Patel interpreta Kid, un uomo che combatte tutte le notti in un fight club con una maschera da gorilla, facendosi massacrare di botte in cambio di denaro. Ma dopo anni di rabbia repressa Kid riesce finalmente a mettere in atto il suo piano di vendetta contro coloro che gli hanno ucciso la madre.

