Monkeybone: Henry Selick riflette sul flop del film con protagonista Brendan Fraser

In un’intervista video con Double Toasted, Henry Selick ha parlato del flop al botteghino di Monkeybone, film da lui diretto che, a fronte di un budget di 75 milioni di dollari, ne ha incassati poco più di 7 a livello globale. Il regista ha raccontato come la realizzazione della pellicola, che univa live-action e stop-motion, è stata molto difficile, soprattutto a causa del licenziamento del presidente della 20th Century Fox Bill Mechanic, noto per essere uno che si prendeva dei rischi, da parte dell’amministratore delegato della Fox Rupert Murdoch, che odiava la sua etica lavorativa.

Sebbene il sostituto non fosse “malvagio”, non erano sicuri di come vendere il film e quindi non lo pubblicizzarono adeguatamente. Spiega Selick:

Ho qualche sentore a riguardo. Non credo che [Monkeybone] sarebbe mai stato un grande successo così com’è stato… hanno scaricato il film senza alcuna pubblicità, non un solo annuncio, perché hanno pensato: “È un fallimento, non vogliamo aiutarlo in nessun modo“. E la cosa più divertente di tutte è che abbiamo ricevuto recensioni entusiastiche dal New York Times, dal L.A. Times… ma molti altri critici erano arrabbiati per questo film… Quindi ho due pensieri: non sarebbe mai stato un grande successo. Sicuramente sarebbe andato meglio se lo avessero pubblicizzato un po’… Mi piacerebbe comunque realizzare una Director’s Cut perché ci sono molte cose belle che sono state rimosse… La lezione principale imparata è che non mi trovo bene nell’universo del live-action… Amo il mio mondo in stop-motion… Ho percorso una strada scivolosa per realizzare Monkeybone, ma il film che ne è uscito non è la mia visione di ciò che sarebbe potuto essere, e non mi sento a mio agio in questo campo.

Uscito nel 2001, Monkeybone segue le vicende di un fumettista, Stu Miley (Brendan Fraser), che deve la sua fama alla sua serie di cartoni animati con protagonista una scimmietta dispettosa. In seguito a un incidente d’auto, finisce in coma e si ritrova così in un grottesco e variopinto Limbo abitato da creature magiche e persone sospese tra la vita e la morte.

Vi ricordiamo che il nuovo film di Henry Selick, Wendell & Wild (LEGGI LA RECENSIONE) è da poco disponibile su Netflix.

