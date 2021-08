Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In una recente intervista con un giornale svedese , il regista diha parlato di cosa significhi dirigere film con nomi grossi e ha fatto riferimento alla sua ultima esperienza, il cinecomic Sony con protagonista Jared Leto.

Ha poi menzionato il nome di un attore che fino ad adesso non era collegato al cast della pellicola:

Quando sei sul set, le riprese sono a tutti gli effetti come una produzione svedese, ma poi leggi l’ordine del giorno e ti ritrovi nomi come Michael Keaton, Jared Leto, Tom Hardy e tutto diventa molto più emozionante. Una volta che inizi a lavorare, tutto torna come al solito, con un regista che ha bisogno di attori, e con attori che hanno bisogno di registi.

Possibile allora che Tom Hardy sia nel cast di Morbius, magari per un cammeo? Il regista aveva già lavorato con l’attore a Child 44 – Il bambino n. 44., perciò non è detto che si stesse riferendo espressamente alla sua esperienza sul set del cinecomic, anche se avrebbe senso che lo studio cerchi di collegare le pellicole del proprio universo il più possibile.

Morbius arriverà al cinema il 28 gennaio 2022.

Anche noto come il Vampiro Vivente, il personaggio è apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man), anche se il progetto rientrerà nell’Universo cinematografico della Sony proprio come Venom.

Avi Arad e Matt Tolmach figurano come produttori assieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless, che vantano nel proprio curriculum film come Power Rangers, Dracula Untold, The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt.

Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro.

Questa la sinossi:

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson.

Fonte