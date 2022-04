LEGGI – Tyrese Gibson ingannato da un meme di Martin Scorsese che esalta Morbius come esempio di grande cinema

Nel corso degli anni abbiamo imparato a conosceree il suo rigido attenersi al “metodo” e a quanto pare la lavorazione di, il cinecomic Marvel prodotto dalla Sony, non ha costituito una eccezione in tal senso.

Ricordiamo che in inglese, con l’espressione “method acting” s’intende quel tipo d’impostazione recitativa e artistica che non prevede l’abbandono del personaggio da parte dell’attore o dell’attrice. Questo significa che un interprete continua a restare nella parte anche nelle pause fra le riprese se non, addirittura, anche una volta abbandonato il set. E la star di Morbius, Jared Leto appunto, è nota anche per il seguire questa regola.

In una chiacchierata fatta con Uproxx, il regista di Morbius Daniel Espinosa ha spiegato che proprio in virtù dell’attenersi al metodo da parte di Jared Leto, le pause dell’attore alla toilette potevano arrivare a durare anche 45 minuti. Perché? Perché Jared Leto, come il suo personaggio, si spostava sul set impiegando delle stampelle tanto che, a un certo punto, la produzione gli ha fornito una sedia a rotelle per velocizzare il tutto.

Espinosa racconta:

Quello che Jared pensa, quello di cui è convinto è che in una qualche maniera Michael Morbius aveva la necessità di mostrare un certo dolore nel movimento anche quando lo interpretava in versione “normale” perché d’altronde lui ha dovuto fare i conti con quella condizione per tutta la vita. Anche se adesso è vivo e forte deve esserci una sorta di differenza. Sai, sono i processi adottati dalle persone. Tutti gli attori credono nell’adottare un determinato tipo di processo. Il tuo compito di regista è quello di supportarlo affinché possano dare il meglio. Quasi tutti gli attori hanno la loro reputazione propria circa l’essere delle persone interessanti che lavorano in una data maniera con i loro personaggi. Tutti loro hanno dei tratti del genere. Se vuoi lavorare con delle persone completamente normali che si limitano a fare delle cose in una maniera a te comprensibile, sei nel business sbagliato. Sono le loro peculiarità a renderli degni di nota.

