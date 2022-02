Manca sempre meno all’uscita di, il cinecomic Sony con Jared Leto, e così lo studio ha cominciato a diffondere nuovi materiali promozionali ufficiali.

Come riportato da The Direct, infatti, nelle note di produzione il regista Daniel Espinosa ha parlato del supereroe protagonista paragonandolo ad altri eroi dell’universo Marvel:

Molti dei grandi eroi sono in realtà antieroi: non vogliono accettare di essere dei prescelti e con Morbius è lo stesso. I personaggi più interessanti nell’universo Marvel sono sempre stati quelli con i piedi in due scarpe: Magneto, Rogue, Wolverine, a modo suo, Venom. Tutti questi personaggi sono quelli fondamentalmente più affascinanti per noi spettatori e lettori di fumetti.