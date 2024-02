Il produttore di Mortal Kombat 2, Todd Garner, ha grosse aspettative su come verrà accolto il trailer del secondo capitolo del franchise ispirato all’iconico videogioco e non ha problemi a farlo capire.

Sul suo account Twitter, Garner ha ricondiviso infatti la notizia del trailer di Deadpool & Wolverine che ha battuto ogni record diventando il trailer più visto di tutti i tempi, aggiungendo a commento due semplici parole: “…per ORA”.

Le reazioni in risposta alla sua allusione alla detronizzazione imminente del trailer Marvel Studios sul Mercenario Chiacchierone si sono sprecate, ma il produttore non ne è sembrato scalfito, rincarando la dose sottolineando come, nel 2021, il trailer del primo capitolo fu il trailer vietato ai minori più visto di tutti i tempi.

Potete trovare il tweet qui di seguito:

Nel cast di Mortal Kombat 2 ritroviamo Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Chin Han, Joe Taslim, Hiroyuki Sanada, Max Huang. Le nuove entrate includono invece Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Tati Gabrielle nei panni di Jade e Adeline Rudolph in quelli di Kitana.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate