Comicbook ha intervistato Jeremy Adams, sceneggiatore di Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, Mortal Kombat Legends: Snow Blind e Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms nonché autore di progetti animati come Batman: Soul of the Dragon e Justice League: Warworld.

Quando gli è stato chiesto della possibilità di realizzare un film cross-over Mortal Kombat vs. DC Universe, come già mostrato in un videogioco del 2008 arrivato su Playstation 3 e Xbox 260, Adams ha spiegato:

Fossi in te, abbasserei le aspettative. Non so se sia ancora nei loro piani. Glielo abbiamo proposto un po’ di tempo fa, ma ce l’hanno praticamente respinto.

Ha poi aggiunto:

In fin dei conti non so se vorranno riprovarci. Spero di sì e spero che mi chiamino. Sarebbe bellissimo perché lo adoro, ma non lo so. Non lo so proprio, sarebbe fichissimo, adorerei un Mortal Kombat DC. Sarebbe davvero forte.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate