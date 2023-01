Murder Mystery 2: la prima foto del sequel del film Netflix con Jennifer Aniston e Adam Sandler

Nel 2019, dopo il grandissimo successo del film, Netflix aveva messo ufficialmente in cantiere il sequel di Murder Mystery, commedia con protagonisti Jennifer Aniston e Adam Sandler.

A quasi quattro anni di distanza, in streaming sta per arrivare il secondo film, in cui Nick (Sandler) e Audrey (Aniston) cercheranno di far decollare la loro agenzia investigativa. Quando il loro amico, il Maragià, viene rapito al suo stesso matrimonio, i due si ritrovano invischiati in un intrigo internazionale.

Ecco la prima foto ufficiale in attesa dell’arrivo del film su Netflix a marzo:

Jeremy Garelick (The Wedding Ringer – Un testimone in affitto), è stato ingaggiato per dirigere il film.

