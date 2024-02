Per le riprese delle epiche sequenze di battaglia di Napoleon, sono stati utilizzati oltre 100 cavalli reali, ma, per i passaggi più cruenti, è intervenuto il team degli effetti visivi. Durante l’assedio di Tolone, il protagonista guida il suo esercito alla vittoria contro le forze inglesi che assaltano la città, ma il suo amato cavallo viene colpito da una palla di cannone e muore all’istante.

La sequenza è stata realizzata con una combinazione di effetti pratici e CGI: presenti circa 30 esemplari in carne ed ossa, ma tra di loro non c’era quello del personaggio di Joaquin Phoenix. In un’intervista con Variety, il VFX supervisor Luc-Ewen Martin-Fenouillet ha spiegato:

Avevamo un impianto meccanico e una controfigura che ha sostituito Joaquin. Avevamo un enorme sistema idraulico e l’intera testa, il collo e il tronco erano realizzati con un cavallo meccanico. Era realistico, in modo che si muovesse al momento dell’impatto e grazie al movimento dell’impianto meccanico. Un altro impianto con sangue finto è stato aggiunto al petto in modo che esploda con sangue e budella quando l’impianto si tira indietro.

Lavoro ancora maggiore ha comportato la battaglia di Waterloo, per la quale sono stati riprodotti 20.000 esemplari. “Abbiamo deciso di realizzare 16 cavalli singoli e abbiamo aggiunto variazioni alle selle, alle coperte e ai colori“, spiega Martin-Fenouillet. “Questo ci ha dato quello che ci serviva dal punto di vista visivo“.

Così, il team ha trascorso una settimana ad occuparsi della performance capture, registrando esercitazioni militari e movimenti specifici dell’animale come il trotto, la carica e il canter: “In questo modo abbiamo creato una library di movimenti che, moltiplicata per migliaia, ci ha dato l’impressione che ogni cavallo avesse una propria personalità e fosse unico“.

Dopo il passaggio nelle sale, Napoleon è da poco disponibile per l’acquisto in Digital HD, mentre non è stato ancora annunciato quando arriverà in streaming su Apple TV+. Tutte le informazioni sul film sono nella nostra scheda!

Cosa ne pensate dei cavalli meccanici usati in Napoleon? Lasciate un commento!

Seguici su TikTok!

FONTE: Variety

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate