Mancano pochi giorni all’uscita di Napoleon, il secondo blockbuster prodotto da Apple Studios in arrivo al cinema quest’autunno dopo Killers of the Flower Moon, e stanotte sono uscite online le prime recensioni internazionali del film di Ridley Scott.

La critica sembra aver accolto positivamente il kolossal storico con Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Su RottenTomatoes attualmente la percentuale di recensioni positive è del 78% (con un voto medio di 7.7), mentre su MetaCritic il voto medio è di 70/100.

Ecco alcuni estratti delle recensioni:

The Guardian – “Phoenix è il fulcro di tutto: una performance robusta come il bicchiere di Borgogna che lui butta giù. Si pavoneggia, è meditabondo, ribollisce di rabbia e trionfa.”

Indiewire – “Chi temeva una glorificazione del dittatore può stare tranquillo. Non siete pronti per il modo in cui questo film umilia completamente colui che una volta era l’Imperatore di Francia. […] Anche senza la promessa di Scott di una director’s cut del film, e anche se i trailer non avessero già mostrato battaglie navali epiche alla ‘Master and Commander’ che invece non si trovano nella versione cinematografica, si avrebbe comunque la sensazione che nella versione attuale manchino parti importanti e necessarie. Napoleone perde ogni senso di controllo proprio mentre il film approda alla sua ultima parte, e il grande tattico — artefice del proprio destino fino all’amara conclusione — sembra finire alla mercé degli eventi.”

The Film Verdict – “La natura epica del film non si esprime solo nelle sue dimensioni e nella sua ampiezza, ma anche nell’incredibile abilità artigianale che porta sullo schermo, dal lavoro minuzioso sui costumi di Janty Yates e Dave Crossman fino alla capacità del direttore della fotografia Dariusz Wolski di distinguere una battaglia vittoriosa da una disastrosa semplicemente tramite le sue scelte di illuminazione.”

BBC – “Sembra come un trailer allettante per un film più lungo e presumibilmente più ricco e profondo che deve ancora arrivare.”

The Telegraph – “Il ventottesimo film del regista è un magnifico esempio di cinema per papà, con Phoenix nei panni di un imperatore sorprendente e Vanessa Kirby brillante nel ruolo di sua moglie.”

Empire Magazine – “L’interpretazione di Scott della vita di Napoleone è distintamente impassibile: un ritratto divertente e idiosincratico dell’uomo, piuttosto che un racconto più ampio e onnicomprensivo.”

Screen International – “Napoleon presenta scene di battaglia eccezionali così come scambi pungenti tra questi romantici sfidanti, il risultato è un dramma sontuoso e riflessivo che rimane affascinato e divertito dall’imperatore più famigerato della Francia — una mente strategica brillante che non avrebbe potuto essere più insicura.”

The Hollywood Reporter – “Nonostante la sua forza e atmosfera e le battaglie coreografate con attenzione, questo è un arazzo storico troppo vasto per risultare coinvolgente, specialmente quando il focus si allontana dalla coppia centrale.”

Variety – “Napoleon è un film denso, che procede senza fretta, eppure si conclude senza mai aver realmente preso vita. Sembra che il film sia intenzionato a esplorare un ampio spettro di eventi nel corso della sua durata non breve.”

Deadline – “Il tempo di esecuzione del film non scorre esattamente velocemente, e viene da rabbrividire al pensiero di come una Director’s Cut di due ore in più possa aiutare, ma Napoleon, proprio come il suo soggetto, raggiunge il suo obiettivo in modo subdolo.”

Decider – “Un ritratto dell’ambizione che fa sembrare la grandezza come la peggiore cosa a cui una persona possa aspirare. Anche se non è allo stesso livello di alcuni dei grandi classici di Scott, Napoleon è comunque un esperimento di narrazione affascinante.”

Il film sarà nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, in una data ancora non stabilità, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+.

