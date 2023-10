Ridley Scott ha partecipato a un evento in quel di Londra organizzato da Deadline in cui si è naturalmente parlato anche di Napoleon, il suo kolossal con Joaquin Phoenix in arrivo nelle sale italiane dal 23 novembre con Eagle Pictures (distributore nazionale della Sony).

Nel corso dell’incontro, il regista è tornato a parlare di come, nonostante avesse già lavorato con Joaquin Phoenix ai tempi del primo Gladiatore, sia stato Joker di Todd Phiilips a spingerlo ad averlo come protagonista. Ha anche aggiunto che, per il ruolo di Napoleone Bonaparte, ha sempre avuto in mente solo due attori, senza però rivelare quello alternativo a Phoenix:

Sono rimasto sbalordito dal suo film, così provocatorio, Joker. Non mi è piaciuto il modo in cui celebrava la violenza, ma Joaquin era straordinario. Pensavo avrebbe apportato un incredibile contributo per Napoleone, non solo dal punto di vista creativo ma anche dal punto di vista commerciale. Avevo in mente solo due attori per il ruolo. Non menzionerò l’altro.

Napoleon, la sinossi

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Napoleon arriverà nei cinema statunitensi il 22 novembre, nelle sale italiane il 23 novembre, poi, in una data ancora da stabilire, approderà su Apple TV+. Tutte le informazioni nella scheda del film!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Deadline

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate