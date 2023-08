Nel corso di un’intervista per Napoleon rilasciata da Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, i due protagonisti dell’attesissima pellicola di Ridley Scott hanno spiegato di aver voluto lavorare insieme all’insegna dello shock reciproco.

Proprio per tale ragione, la star di The Crown e Mission: Impossible Vanessa Kirby ha dato il permesso al collega di trattarla – e maltrattarla – come più riteneva opportuno per la riuscita delle scena.

Un accordo che ha portato Joaquin Phoenix a schiaffeggiare Vanessa Kirby in una scena di Napoleon focalizzata sul divorzio fra Napoleone Bonaparte e Giuseppina di Beauharnais.

Spiega Vanessa Kirby:

Stavamo usando le vere parole del loro divorzio nella chiesa. Quando hai a che fare con una scena come questa, puoi riprodurle fedelmente creando una rievocazione archivistica, leggere le battute e poi tornare a casa. Ma volevamo sempre sorprenderci a vicenda. La cosa migliore è proprio quando puoi lavorare con un partner creativo e sai che va tutto bene, tutto è al sicuro. Al quale puoi dire “Sono con te. E esploreremo insieme questi luoghi oscuri”.

Aggiunge poi Phoenix:

Mi ha detto “Guarda, puoi fare qualsiasi cosa tu senta di fare”. Io le ho detto “Lo stesso vale per te”. Mi dice che “Puoi schiaffeggiarmi, puoi afferrarmi, puoi tirarmi, puoi baciarmi, qualsiasi cosa sia”. Abbiamo fatto questo accordo in base al quale ci saremmo sorpresi a vicenda e avremmo cercato di creare momenti che non erano previsti, perché entrambi volevamo evitare il cliché del dramma storico. E con ciò intendo momenti ben orchestrati e disegnati. Ci incoraggiavamo a vicenda, chiedevamo a vicenda di sfidarci per sorprenderci in quei momenti. Ed è proprio quello che è emerso da quel frangente.

Diretto da Ridley Scott, da una sceneggiatura di David Scarpa, Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Il cast di Napoleon, in aggiunta a Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby, comprende anche Tahar Rahim, Youssef Kerkour, John Hollingworth, Edouard Philipponnat e Alfredo Tavares.

Napoleon arriverà nei cinema statunitensi il 22 novembre, nelle sale italiane il 23 novembre, poi approderà su Apple TV+.

FONTE: Empire

