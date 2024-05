Massimiliano Orfei, che qualche mese fa ha lasciato l’incarico di CEO di Vision Distribution, sarà il presidente di una nuova media company indipendente di cinema italiano chiamata PiperFilm e la cui nascita è stata annunciata in occasione della presentazione di Parthenope al Festival di Cannes.

PiperFilm si occuperà infatti della distribuzione del nuovo film di Paolo Sorrentino, che sarà il primo titolo nel listino della nuova compagnia.

Nel comunicato di lancio si segnala come PiperFilm nasca dalla “determinazione e dall’esperienza di alcuni dei maggiori professionisti del settore, che insieme stanno costruendo un nuovo modello di business, grazie alla partnership con i più grandi player del mercato italiano e internazionale”. In particolare, offrirà modelli di distribuzione “tailor-made”, e cioè cuciti su misura del singolo prodotto, con strategie di marketing e distribuzione basate su best practices internazionali.

Le partnership permetteranno un immediatamento posizionamento sul mercato: il dipartimento di sales di Warner Bros. Entertainment Italia curerà infatti la distribuzione operativa nelle sale, mentre Netflix avrà la prima finestra post-theatrical in esclusiva. PiperFilm si occuperà delle vendite dei film in tutti i mercati e festival internazionali.

Il listino completo verrà svelato prossimamente.

Ricordiamo che Parthenope, scritto e diretto da Paolo Sorrentino, è prodotto da The Apartment (una società del gruppo Fremantle), Patheé, in associazione con Numero 10, PiperFilm, Saint Laurent by Anthony Vaccarello, con Logical Content Ventures, con il supporto di Canal+, con la partecipazione di Cine+. La distribuzione Internazionale è Pathé, la distribuzione Nord America è A24.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate