Natalie Portman, l’interprete di Jane Foster nel Marvel Cinematic Universe, ha postato una foto sul suo profilo Instagram scattata all’Avengers Campus di Disneyland in cui la vediamo reggere Mjolnir, il martello del Dio del Tuono che in Thor: Love and Thunder viene brandito proprio dalla sua Potente Thor.

Nella didascalia che accompagna lo scatto, Natalie Portman ha ringraziato lo staff del parco a tema della Casa di Topolino per averla aiutata a colpire l’attenzione dei suoi figli:

Qualche settimana fa, nel corso di un’intervista, la star aveva rivelato che, a casa, ha uno suo personale martello di Thor.

