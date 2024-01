Thor: Love and Thunder

Natalie Portman ha il suo personale martello di Thor a casa sua. Lo ha confermato la stessa attrice in una recente intervista al Jimmy Kimmel Live.

“Hai davvero un martello di Thor?”, ha chiesto il presentatore all’attrice per aprire la conversazione: “Sì mi hanno dato dei cimeli, che nessuno può toccare, poi ho il mio martello con cui fare acrobazie, quello che viene utilizzato maggiormente“.

Potete vedere l’intervista completa nella parte superiore della pagina.

Natalie Portman ha vestito per l’ultima volta i panni di Jane Foster in Thor: Love and Thunder, arrivato nelle sale il 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

