Durante un’intervista per Vanity Fair, Natalie Portman ha parlato della preparazione per Thor: Love and Thunder e ha ammesso che vorrebbe tornare a interpretare la supereroina.

“Oh, è stato bellissimo, sarebbe veramente divertente. Ricevi tanti punti con i tuoi figli quando giri un film di supereroi” ha spiegato l’attrice.

Quanto alla preparazione per interpretare la Potente Thor ha poi aggiunto:

È bellissimo perché ho sempre pensato che avrei interpretato donne piccole per tutta la vita, ma poi mi hanno detto: “No, dovrai interpretare un personaggio di 1 metro e 90“. Mi sono vista sullo schermo e ho detto: “Ecco cosa si prova a essere grandi“. La cosa che più mi ha sorpreso è stata la quantità di cibo da ingerire, ho dovuto bere per tutto il giorno frullati proteici, che dopo un po’ ti disgustano. È stato un mondo buffo in cui fare capolino.

