Giusto qualche giorno fa, Taika Waititi ha confermato che dopo Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder la sua esperienza all’interno del mondo Marvel è giunta a conclusione (ECCO I DETTAGLI).

Ospite del podcast Smartless condotto dagli attori Sean Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, Taika Waititi ha avuto modo di raccontare qualche dettaglio inedito relativo al suo coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe che ha portato all’arrivo in sala di due pellicole capaci d’incassare, rispettivamente, 853 e 760 milioni di dollari.

Il regista e sceneggiatore spiega al trio di cui sopra che la regia di un cinecomic non rientrava nei suoi piani di autore e di essersi trovato a dover accettare l’ingaggio perché “era povero” ed era da poco nata la sua seconda figlia e c’era la necessità contingente di sfamare la prole. Aggiunge anche, in modo ironico, che i Marvel Studios hanno letteralmente “grattato il fondo del barile” quando si sono rivolti a lui.

Il regista premio Oscar per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit racconta:

Sapete una cosa? Non avevo alcun interesse nel fare uno di questi film. Non era qualcosa che faceva parte dei piani della mia carriera da autore. Ma ero povero e avevo appena avuto la mia seconda figlia e ho pensato “Potrebbe essere un’ottima opportunità per sfamare queste bambine”. E Thor, siamo onesti: era probabilmente il franchise meno popolare dei Marvel Studios. Non ho mai letto i fumetti di Thor da bambino. Prendevo quel fumetto, lo sfogliavo e pensavo “Ugh”. E poi ho fatto qualche ricerca, e ho letto un fumetto di Thor o 18 pagine, o quelle che sono le pagine che compongono un albo.

Poi aggiunge appunto che, a suo modo di vedere, il fatto che Kevin Feige and co. si siano rivolti a lui per “rilanciare” il franchise di Thor, era indicativo del fatto che non sapevano davvero cosa fare con le avventure del Dio del Tuono:

Credo che non sapessero davvero che direzione prendere con quel franchise. Ho pensato, “Beh, mi hanno chiamato, questo vuol dire davvero raschiare il fondo del barile”.

