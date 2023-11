Taika Waititi ha confermato ufficialmente di aver chiuso con il Dio del Tuono dei Marvel Studios dopo Thor: Love and Thunder, spiegando che non dirigerà Thor 5.

Business Insider ha incontrato il regista durante la promozione di Chi segna vince e gli ha chiesto aggiornamenti su quinto film, chiedendogli una conferma della notizia che sia stato messo in sviluppo.

“Non saprei dire se è vero” ha spiegato il regista. “Quello che so è che non ci lavorerò“.

Ha poi aggiunto:

Mi concentrerò su una serie di film per cui ho preso degli impegni.

Uno di questi, come noto, è un film di Star Wars che sembra però ancora lontano. “Sta ancora marinando…lo sto scrivendo“. Tra gli altri, invece, c’è l’adattamento di Klara e il sole di Kazuo Ishiguro che sarà il suo prossimo film. I progetti he lo terranno occupato per 6-7 anni, a detta del regista:

Immagino che un altro Thor arriverà molto prima. Ma adoro la Marvel, amo lavorare con loro e amo Chris. Non mi sentirei mai tradito da loro, abbiamo una relazione aperta, e se vogliono vedere altre persone, a me sta benissimo. Sono pronto a tornare a letto con loro un giorno.

