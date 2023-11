Se da un lato sa che il suo Star Wars “farà incaz*are la gente“, Taika Waititi vuole anche che la pellicola di Guerre stellari a cui sta lavorando omaggi la trilogia originale.

Durante un’intervista al The Kelly Clarkson Show, il regista ha parlato del suo progetto ribadendo che è ancora in fase di stesura: “Lo sto sviluppando da alcuni anni, ma come per ogni film, e questo in particolare, voglio realizzarlo a dovere quindi non voglio fare le cose di fretta. Prenderà forma mentre lavoro ad altro”.

Ha poi parlato delle sue ambizioni per il progetto:

Voglio catturare la gioia e l’intrattenimento dei primi film come L’impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Sto cercando di capire come fare, ma sarà così.

Cosa ne pensate delle parole di Taika Waititi sul suo film di Star Wars? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate