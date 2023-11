Come sarà il film di Star Wars diretto da Taika Waititi? Variety ha posto direttamente la domanda al regista durante la premiere del suo ultimo film, Chi segna vince.

“Sarà… pausa drammatica… un film di Taika Waititi” ha commentato il regista. “Farà incaz*are la gente“.

In un’intervista con ETOnline ha invece aggiunto:

Al momento lo stiamo ancora sviluppando. Proprio come me, anche la Lucasfilm ha tanti progetti in ballo. Credo lo rimanderanno finché non finirò i miei altri progetti. Ho altre quattro sceneggiature che sto cercando di ultimare. Il punto è che voglio prendermi il mio tempo per fare le cose bene, non voglio avere fretta.