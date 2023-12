Natalie Portman ha partecipato al talk show di Andy Cohen a pargine della promozione stampa di May december, la nuova pellicola di Todd Haynes in arrivo su Netflix, ed è finita ancora una volta a parlare della sua esperienza con Star Wars iniziata, nel 1999, con La minaccia fantasma.

E lo ha fatto raccontando il curioso incontro avvenuto con Re Carlo, che all’epoca era ancora “solo” un principe, avvenuto durante la premiere a Londra. Quando il conduttore le domanda come sia stato incontrare la Royal Family, Natalie Portman dice:

Ricordo il Principe Carlo, allora era ancora Principe, che mi domandò se io avessi preso parte ancor agli Star Wars originali. Gli risposi “No, ho 18 anni!”. Ma lo ricordo come una persona molto amichevole.

Aggiunge poi che nessuno le ha (ancora?) chiesto di tornare a recitare in un progetto collegato al franchise di Star Wars ma che lei sarebbe disposta a tornare perché lavorare alla Trilogia Prequel è stato “straordinario”:

È stata la prima volta che ho lavorato in digitale. Non credo che all’epoca qualcuno stesse lavorasse già in quel modo. È stata la mia prima esperienza con un green screen. Ho acquisito tutto un nuovo set di abilità e ho avuto un nuovo mondo da esplorare.

Restando in tema Royal Family, vi ricordiamo che la seconda parte della sesta e ultima stagione di The Crown sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 14 dicembre.

Per tutti i nostri aggiornamenti sul mondo di Star Wars non dovete fare altro che visitare questa pagina di BadTaste.

Cosa ne pensate di questo aneddoto raccontato da Natalie Portman? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguici su TikTok!

FONTE: Andy Cohen su YouTube

Classifiche consigliate