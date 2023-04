Nel 1996 Nathan Lane e Robin Williams hanno recitato assieme in Piume di Struzzo, remake americano della commedia francese Il vizietto uscito nel 1978. I due vestivano i panni di una coppia gay che si finge etero per incontrare la fidanzata del figlio e i genitori ultraconservatori di lei. Per promuovere il film, i due attori era stati ospiti dell’The Oprah Winfrey Show e Lane, che all’epoca non aveva fatto ancora coming out, ha recentemente svelato che era terrorizzato dall’idea di parlare della sua sessualità sulla televisione nazionale. Così, si è confidato con Williams, che gli è venuto incontro e lo ha aiutato durante l’intervista con Oprah. Ecco le sue parole:

Certamente non ero pronto ad andare da un tavolo all’altro e dire a tutti che ero gay, ma era inevitabile per la natura del film e del personaggio. [Williams] ha detto: “Oh, va bene, non preoccuparti, non dobbiamo parlarne. Non ne parleremo“. [Williams] è intervenuto e ha sviato Oprah, è partito per la tangente e mi ha protetto perché era un santo. Non ero pronto a farlo. È bello che ora tutti si sentano a proprio agio, ma l’omofobia è viva e vegeta e ci sono molti gay che ancora si nascondono.

Potete vedere l’intervista a Lane qui sotto:

Diretto da Mike Nichols, Piume di struzzo vede nel cast anche Gene Hackman, Dianne Wiest e Dan Futterman. Potete invece ritrovare Lane in Only Murders in the Building, comedy disponibile su Disney+ con protagonisti Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short.

FONTE: Youtube

