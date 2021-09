Sono passati dodici anni da quando la Disney ha annunciato di essere al lavoro su un remake di Navigator, e dopo un susseguirsi di nomi nel corso del tempo (si parlò di Colin Trevorrow e Derek Connolly), oggi arriva la notizia che il film ha finalmente un regista, anzi una regista:

Il film verrà prodotto da Walt Disney Studios ed è pensato per la piattaforma streaming Disney+: alla produzione vi saranno John Swartz, partner produttivo della Howard alla Nine Muses, e Justin Springer. Non è ancora noto chi scriverà il remake.

Uscito nel 1986, Navigator (Flight of the Navigator) venne diretto da Randal Kleiser e viene ritenuto un vero e proprio classico della cinematografia del decennio. Come scrive wikipedia nel film:

Un ragazzino viene rapito a scopo di analisi scientifiche da un’astronave extraterrestre, portato sul pianeta Phaelon e riportato sulla Terra, il tutto nel giro di 4,4 ore. Tuttavia, per effetto del cosiddetto paradosso dei gemelli (una delle implicazioni della teoria della relatività di Albert Einstein), il ragazzino manca dalla Terra per ben 8 anni.

Nulla si sa della nuova versione, se non che la protagonista sarà una ragazza.

Ricordiamo che Bryce Dallas Howard, oltre che attrice, ha diretto diversi corti e documentari, oltre a due episodi di The Mandalorian. Inoltre ha diretto un episodio di The Book of Boba Fett. Navigator sarà il suo primo lungometraggio.

Fonte: THR