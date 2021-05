Come sappiamo Netflix ha messo in cantiere un film tratto da, fumetto firmato da Mark Millar.

Il progetto sarà diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, i due registi di Project Power e basato su una sceneggiatura di Emerald Fennell (Una donna promettente). E in tema di sceneggiatura pare che l’ultima bozza sia stata consegnata.

A Forbidden Planet TV lo stesso Millar ha dichiarato:

Emerald Fennell, che ha appena vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura per Una donna promettente, ha appena consegnato l’ultima bozza della sceneggiatura di Nemesis, bozza estremamente interessante, soprattutto dopo l’iniziale sviluppo del film iniziato dal defunto Tony Scott che ha stabilito alcune delle più incredibili idee visive per il progetto.

L’adattamento dell’opera di Millar è in cantiere ormai da anni: il progetto è passato dalle mani dello scomparso Tony Scott a quelle di Joe Carnahan, che aveva anche curato l’ultima stesura dello script insieme al fratello Matthew prima che passasse nelle mani di Emerald Fennell (Promising Young Woman).

Pubblicato dalla Icon Comics, Nemesis è stato scritto da Millar e illustrato da Steven McNiven. Nel fumetto, Matt Anderson è un genio miliardario esperto in tecniche di combattimento, che decide di vendicare la morte dei suoi genitori, dei celebri “villain”. Ecco quindi che McNiven diventa un invincibile supercattivo, e viaggia in giro per il mondo eliminando membri eccellenti delle forze dell’ordine. Tornerà a Washington per lanciare una campagna di terrore contro Blake Morrow, il capo della polizia che catturò i vigilanti mascherati genitori di Anderson.

