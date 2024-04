Netflix ha acquistato i diritti di Don’t move, un thriller-horror prodotto da Sam Raimi. Protagonisti della pellicola, diretta dal duo Brian Netto e Adam Schindler, sono Kelsey Asbille (Yellowstone) e Finn Wittrock (American Horror Story). La sceneggiatura è di T.J. Cimfel e David White.

Il film racconta la storia di un serial killer che inietta un agente paralizzante nel corpo di una donna mentre i due sono isolati in profondità nella foresta. Mentre l’agente gradualmente prende il controllo del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e combattere per la sua vita prima che tutto il suo sistema nervoso si spenga.

Raimi e Zainab Azizi hanno prodotto Don’t Move con Sarah Sarandos, Alex Lebovici per Hammerstone Studios e Christian Mercuri per Capstone. Gli executive producer includono David Haring, Roman Viaris e Ruzanna Kegeyan per Capstone; Petr Jákl e Ara Keshishian per ZQ Entertainment; Michael Pessell, Roger Chenn, Marc Manus, Schindler e Netto.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Variety

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate