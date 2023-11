Scott Stuber, il capo dello sviluppo cinematografico di Netflix, ha rilasciato un’intervista a Collider in cui ha dato degli interessanti e incoraggianti aggiornamenti su due attesissimi lungometraggi che verranno proposti, in futuro, dal colosso dello streaming, ovvero gli adattamenti delle popolarisime e amatissime IP videoludiche di BioShock e Gears of War.

Vediamo, dunque, quello che Scott Stuber di Netflix ha detto circa BioShock e Gears of War:

Per BioShock stiamo aspettando la sceneggiatura. Siamo in quella fase perché lo sciopero ci ha rallentato parecchio. Anche Gears of War, vorrei spingerlo molto. Voglio dire, Gears of War, ero il produttore quando ero il produttore del film che si sarebbe dovuto fare al tempo, quindi per me riunirmi con i ragazzi di Microsoft è stata come la chiusura del cerchio. Sono due progetti davvero importanti che vedo come obiettivi. Ci sono enormi audience potenziali. Come sai, quel tipo di medium, non sempre si traduce bene come film, e storicamente come industria abbiamo fatto degli erroracci parecchie volte. Ma entrambi hanno mondi molto ricchi, personaggi molto validi, quindi sono transizioni molto naturali verso lo schermo e il medium cinematografico.

Ma ancora non abbiamo le sceneggiature. Abbiamo realizzato dei trattamenti approfonditi. Ci sono molte persone che amano queste IP e vogliamo assicurarci che si sentano bene con quello che proporremo loro. Inevitabilmente, quando lavori a proprietà come queste, innanzitutto devi assicurarti che la fanbase sia soddisfatta, no? Per tale ragione è fondamentale lavorare con gli autori, lavorare con le squadre che creano i giochi. Abbiamo lavorato su questi aspetti, ora abbiamo ottimi scrittori e penso, spero che saremo sulla strada giusta una volta ottenute quelle bozze.