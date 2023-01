Netflix rinuncia alla distribuzione di due film, i registi in cerca di acquirenti

L’Hollywood Reporter ha appreso che due film Netflix non saranno più distribuiti dal colosso dello streaming, tant’è che i registi si sono messi alla ricerca di una nuova dimora per le loro opere.

I film in questione sono The Inheritance, diretto da Alejandro Brugués e prodotto da Paul Schiff, e House/Wife, diretto da Danis Goulet e prodotto da Tripp Vinson e Daniel Bekerman.

Non è chiaro perché Netflix abbia deciso di rinunciare ai due film, anche se va detto che la differenza con casi simili (come Batgirl e Scooby-Doo su HBO Max) è che in questo caso i film non sono stati cestinati, ma saranno semplicemente distribuiti altrove.

È del mese scorso la notizia che Netflix ha deciso di non procedere con la lavorazione di Ember, il film in animazione tradizionale diretto da Sergio Pablos, regista di Klaus – I segreti del Natale. Si trattava dell’ennesimo progetto animato a esser sospeso, dopo Wings of Fire prodotto da Ava DuVernay, Antiracist Baby e With Kind Regards From Kindergarten.