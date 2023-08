Netflix ha deciso di rimandare sei dei titoli inizialmente previsti per quest’anno al 2024, tra cui Damsel con Millie Bobby Brown.

Nella pellicola l’attrice di Stranger Things interpreta la principessa Elodie che, convinta di essere in procinto di sposare il principe Henry, scopre poi di essere prossima a venir sacrificata a un drago.

Il film doveva arrivare in streaming il 13 ottobre, ma è possibile che alla luce dello sciopero degli attori il colosso abbia deciso di rinviare il tutto all’anno prossimo per assicurarsi la presenza di Brown in fase promozionale.

Oltre a Damsel, nel 2024 arriveranno anche A Family Affair con Zac Efron e Nicole Kidman, Lift con Kevin Hart, Players con Damon Wayans Jr e Gina Rodriguez, Shirley con Regina King e infine Spaceman con Adam Sandler.

Al momento tutti i film sono senza data d’uscita.

