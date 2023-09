Giusto ieri, abbiamo citato le parole dette da Nicolas Cage al TIFF in merito alla sua “memificazione”, un processo su cui lui non ha avuto alcun potere fino al giorno in cui ha deciso di sfruttarlo a suo vantaggio per il suo nuovo film, Dream Scenario (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ma in uscita, Nicolas Cage ha anche un altro progetto, diretto da Tim Brown e intitolato The Retirement Plan. Nella pellicola, di genere action-comedy, Cage interpreta un ex surfista ormai in là con gli anni che deve fare i conti col suo oscuro passato nel momento in cui sua nipote si palesa alle isole Cayman bussando alla sua porta con una richiesta d’aiuto che, chiaramente, non potrà ignorare.

Screen Rant ha potuto scambiare quattro chiacchiere col regista del lungometraggio che ha spiegato come John Wick, il celebre franchise action con Keanu Reeves, sia stato una vera e propria fonte d’ispirazione per The Retirement Plan in cui Nicolas Cage sarà come una versione “vecchia e ubriaca” di John Wick.

È stato divertente, è tutto partito dalla location, e, una volta che ho preso dimestichezza con quel luogo, mi sono fatto una domanda: “Cosa succederebbe se John Wick decidesse finalmente di ritirarsi e di trascorrere 25 anni in spiaggia a ubriacarsi? Avrebbe ancora la sua elevata velocità, la sua scattante reattività? Avrebbe ancora tutte le abilità che lo contraddistinguono?”. Mi sono posto questo quesito, e poi ho deciso: “Ok, mettiamo questa persona, questo personaggio, in questa location. Lo troviamo in un momento della sua vita in cui nessuno sa chi sia, e poi gli presenteremo improvvisamente questa nipote con un classico MacGuffin. Ci sono tutti i cattivi che cercano di catturarla sull’isola”. E, naturalmente, come in tutti i film d’azione visto nel tempo, arriva un uomo, poi arrivano due uomini, e arrivano cinque uomini, e lui deve continuare a sconfiggerne sempre di più fino a che non sconfigge l’intero esercito. È come una versione più modesta di Equalizer, se vogliamo […] Ecco cosa ho cercato di catturare nel migliore dei modi e, avendo qualcuno come Nicolas Cage nel ruolo principale, mi ha dato una dose davvero abbondante d’imprevedibilità. Ha portato così tante sfumature al personaggio che, personalmente, non avevo previsto sulla pagina scritta. Poi quando dice le sue battute ha una certa espressione facciale, o magari fa una certa cosa, che lo porta a un livello superiore. È per questo che lui è Nicolas Cage e io sono solo io.

A seguire, trovate il trailer VM originale del film:

Vi ricordiamo che abbiamo dedicato alla star una rubrica intitolata “Tutto quello che so sul cinema l’ho imparato da Nicolas Cage” in cui abbiamo analizzato alcuni fra i film più importanti dell’attore.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Screen Rant

Classifiche consigliate