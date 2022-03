Dato il suo ben noto amore verso i fumetti – ricordiamo che uno dei suoi figli si chiama Kal-El – e considerate le sue due incursioni nel mondo Marvel avvenute interpretando Johnny Blaze / Ghost Rider i due lungometraggi, il magazine ha domandato alla star anche di un suo ipotetico ritorno in un qualche cinecomic della Casa delle Idee. Domanda alla quale Nicolas Cage ha dato una risposta decisamente elusiva:

Si tratta di argomenti molto caldi e lo capisco, perché si tratta di cose che diventano molto rilevanti su internet, come un fuoco che si propaga selvaggio. Ho sempre amato il mondo dei fumetti e ho sempre pensato che fossero storie colorate e d’intrattenimento e francamente salutare, per così dire, in maniera molto positiva. Non so per quale ragione ci siano persone che vanno contro questo genere di film. Per me hanno già un grande valore per come portano felicità nella vita delle persone.