Nicolas Cage sui film Marvel: “Non ho bisogno del Marvel Cinematic Universe perché sono Nic Cage”

Nicolas Cage nel corso della sua variegata carriera, lo ricordiamo perché fra un meme e l’altro magari la cosa passa in secondo piano, ha vinto un Oscar, un SAG e un Golden Globe e proprio in virtù del suo CV ha ricevuto nel week-end il Variety Legend & Groundbreaker Award al Miami Film Festival.

Nel suo discorso di accettazione del premio domenica notte, Nicolas Cage ha parlato dei tanti progetti a cui ha preso parte, di quelli che non sono mai effettivamente decollati e di come, malgrado il suo amore per i fumetti, abbia sì partecipato a progetti supereroistici senza mai entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Devo essere gentile coi film della Marvel anche perché il mio nome è ispirato a un personaggio di Stan Lee, Luke Cage. Cosa dovrei fare, parlarne male? Stan Lee è il mio padre surrealista. È stato lui ad avermi battezzato. Ma capisco la frustrazione (di chi dice che ci sono troppi cinecomic, ndr.). Lo capisco. Ma c’è abbastanza spazio per tutti. Ora sto vedendo film come Tár. Sto vedendo pellicole artistiche e indipendenti di ogni genere. Penso davvero che ci sia spazio per tutti. Ma non ho bisogno del Marvel Cinematic Universe perché sono Nic Cage.

Ritroveremo presto l’attore al cinema in Renfield, film targato Universal con Nicholas Hoult nei panni del ben noto servo del Principe delle tenebre che verrà appunto interpretato da Cage.

Cosa ne pensate? Malgrado le parole della star, vi piacerebbe vedere Nicolas Cage in un film dei Marvel Studios? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che, se lo volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twich!

FONTE: Variety