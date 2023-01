Nicolas Cage non ha intenzione di prendere parte alla saga di Star Wars: “Sono un Trekkie”

Qualche giorno fa abbiamo ammirato Nicolas Cage nei panni di Dracula nel primo trailer di Renfield, film targato Universal con Nicholas Hoult nei panni del ben noto servo del Principe delle tenebre.

Contemporaneamente, Nicolas Cage era anche impegnato nella promozione stampa del suo nuovo film, il western The Old Way, e nel corso di una chiacchierata con Yahoo Entertainment l’attore ha rivelato di non avere intenzione di entrare a far parte della saga di Star Wars nonostante il suo compagno di set nel Talento di Mr C (LEGGI LA RECENSIONE), il mandaloriano Pedro Pascal, abbia suggerito alla Lucasfilm di coinvolgerlo in qualche modo.

Cage ha spiegato che:

Sono un trekkie. Sono a bordo dell’Enterprise di Star Trek. È quello che mi piace.

Nicolas Cage dice di essere da sempre un fan del franchise creato da Gene Roddenberry e di aver seguito anche le pellicole interpretate da Chris Pine e Zachary Quinto:

Non faccio parte della famiglia di Star Wars, ma di quella di Star Trek. Sono cresciuto con William Shatner. E credo che Chris Pine, come nuovo Capitano Kirk, sia straordinario nei film più recenti. Che trovo ottimi. Mi piacciono molto i messaggi politici e sociali alla base. Per me la fantascienza deve ruotare intorno a questi elementi ed è un genere importantissimo dove puoi dire quello che vuoi in base a come ti poni di fronte a una data questione. Ambienti qualcosa in un altro pianeta, in un differente piano cronologico magari nel futuro e puoi esprimere concetti orwelliani o simili impiegando questo format. Un approccio che Star Trek ha abbracciato da sempre.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Yahoo Entertainment