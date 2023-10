Nonostante, di tanto in tanto, si discuta online di un potenziale sequel di Nightmare Before Christmas, il classico in animazione stop-motion ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick, in questi trent’anni che ci separano dall’uscita originale del film nulla si è mai effettivamente concretizzato.

Nella stessa intervista che Henry Selick ha rilasciato a People in cui ha affermato che, a suo modo di vedere, sarebbe più interessante un prequel di un sequel di Nightmare Before Christmas (ECCO I DETTAGLI), il regista spiega anche perché si tratta di un’opera che non ha alcun bisogno di un capitolo 2:

È un film perfetto che è uscito al momento giusto, che è poi cresciuto diventando qualcosa di molto più grande nel corso degli anni. Credo che Tim, in particolare, pensi: perché intaccare, rovinare tutto questo? Certamente non ha bisogno di guadagnare di più da un sequel. Ha avuto così tanti altri successi e finora nessuno ha proposto una qualche idea geniale per un sequel. E penso ancora che spetti a Tim decidere. Non credo che ci sia un’idea che lo convincerebbe.

