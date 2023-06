In un’intervista con Comicbook, Robert Englund, storico interprete di Freddy Krueger nei film di Nightmare, ha spiegato come secondo lui il celebre franchise potrebbe essere rivitalizzato. Il più recente capitolo, il reboot uscito nel 2010, non ha infatti funzionato e, dopo aver detto la sua in merito al risultato ottenuto da quest’ultimo, l’attore rivela da dove secondo lui si dovrebbe ripartire:

Sicuramente penso che dovrebbero fare un reboot di [Nightmare 3 – I guerrieri del sogno], perché il terzo film ha senso come “nelle puntate precedenti di Nightmare“, riunisce tutti ed è il preferito dai fan. Credo che, se si facesse un sondaggio o una votazione, si scoprirebbe che a molte persone piace I guerrieri del sogno più di qualsiasi altro film. Ed è una buona sceneggiatura. La sceneggiatura originale è fantastica e, se si guarda a chi l’ha scritta, quelle persone hanno già vinto un Oscar [tra gli sceneggiatori troviamo Frank Darabont, che in verità all’Oscar è stato solo candidato, per Le ali della libertà e Il miglio verde, ndr.]. E poi mi piacerebbe fare un cameo, magari cambiando gender e interpretando il ruolo di Priscilla Pointer, la madre di Amy Irving, la terapista scettica e cinica che non crede che stiano facendo tutti un sogno in comune, un incubo collettivo. Penso che sarebbe divertente, una bella strizzata d’occhio al pubblico. È tradizione, in un remake, riportare qualcuno dall’originale.