No Time To Die

Si è tenuta ieri a Londra la premiere mondiale di, il Bond movie diretto da Cary Fukunaga interpretato da Daniel Craig. Come vi abbiamo spiegato qualche giorno fa, si registra un notevole livello d’interesse per questo film che, nei mercati occidentali, potrebbe portare una gigantesca ventata d’ossigeno – e quattrini – nelle casse del circuito cinematografico. In Inghilterra ad esempio, le prevendite hanno registrato numeri non proprio uguali, ma decisamente simili a quelle di ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Variety riporta ora i primi dettagli sul tracking dell’attesissima pellicola che, prima di arrivare nei cinema americani il prossimo 8 ottobre, debutterà questa settimana in importanti mercati internazionali quali Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Brasile, Olanda, Giappone e Messico (per un totale di circa 50 mercati). Il magazine specifica che nonostante No Time to Die appartenga a un franchise, quello di James Bond, indirizzato a una demografica più adulta, quella che, finora, sembra essere stata meno ansiosa di tornare in sala, il recente aumento della capienza delle sale deciso o in via d’approvazione in svariate nazioni, inclusa l’Italia dove se ne discuterà proprio oggi, e la richiesta di una prova di avvenuta vaccinazione, come avviene nello stivale col Green Pass, ma anche in Francia e Germania dovrebbe giocare a favore della pellicola. L’incasso combinato ottenuto dai vari mercati dovrebbe attestarsi intorno ai 90 milioni di dollari, una cifra non eccessivamente inferiore ai 123 raccolti nel 2015 da Spectre e dai 109 di Skyfall nel 2012.

Naturalmente monitoreremo con estrema attenzione l’andamento degli incassi della pellicola.

Questa la sinossi ufficiale di No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani:

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d’aiuto. La missione ha l’obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Scritto da Neal Purvis e Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, oltre che da Cary Fukunaga che è anche regista, il film vede nel cast Daniel Craig, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Dali Benssalah e Rami Malek.

Cosa ne pensate di queste previsioni d’incasso per No Time to Die? Curiosi di vedere il James Bond di Cary Fukunaga, l’ultimo interpretato da Daniel Craig? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto all’articolo!