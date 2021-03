Il box-office lentamente (ma inesorabilmente, si spera) riparte negli Stati Uniti, e lo fa proponendo nuove uscite con una frequenza sempre maggiore. Nel weekend che si è appena concluso sono stati raccolti complessivamente 16 milioni di dollari, con il mercato di Los Angeles che rimane saldamente in testa con 1.1 milioni di dollari e un incremento del 5% rispetto a una settimana fa. Tra un paio di settimane la capacità dei cinema dovrebbe salire al 50%, e altre catene riapriranno (oggi apre il Chinese Theatre, Regal Cinema il 2 aprile). Dei quasi seimila cinema in USA e Canada, sono attualmente aperte 3.100 strutture.

A dominare il box-office Nobody, nuova uscita d’azione che promette di avere le gambe lunghe grazie al CinemaScore A- e a un buon punteggio su RottenTomatoes. Il film con Bob Odenkirk incassa 6.7 milioni di dollari in circa 2400 cinema. Non è un lancio stellare, ovviamente, ma è un ottimo esordio durante la pandemia per un prodotto che non è un blockbuster. La media per sala è di 2700 dollari, quindi in linea con le recenti grandi uscite. A livello internazionale, Nobody incassa altri 5 milioni di dollari, per un totale di 11.7 milioni in tutto il mondo (ne è costati 16).

Seconda posizione per Raya e l’ultimo drago: il film d’animazione incassa altri 3.5 milioni di dollari, salendo a 28 milioni di dollari negli USA e 82 in tutto il mondo. Ricordiamo che è disponibile anche su Disney+ attraverso Premier Access, quindi a pagamento.

Terzo posto per Tom & Jerry, che incassa 2.5 milioni di dollari e sale a 37 milioni complessivi in cinque settimane. Quarta posizione per Chaos Walking, con 1.18 milioni di dollari e un totale di 11.3 milioni di dollari: il blockbuster con Tom Holland e Daisy Ridley è un flop mandato al macello, essendo costato la bellezza di 100 milioni di dollari e non avendo alternative nello streaming come i recenti prodotti Disney o Warner. Chiude la top-five The Courier, con 1 milione di dollari e un totale di 3.4 milioni di dollari.

INCASSI USA 26-29/3/2021 (proiezioni)

Nobody – $6,700,000 / $6,700,000 Raya e l’ultimo drago – $3,500,000 / $28,389,857 Tom & Jerry – $2,500,000 / $37,100,000 Chaos Walking – $1,185,000 / $11,468,256 The Courier – $1,043,560 / $3,481,267 I Croods: una nuova era – $540,000 / $55,972,933 The Marksman – $375,000 / $14,796,109 Boogie – $340,000 / $3,806,840 Minari – $275,000 / $1,671,723 Wonder Woman 1984 – $245,000 / $45,857,000

IL BOX-OFFICE NEL RESTO DEL MONDO

A dominare il box-office globale è il lancio di Godzilla vs. Kong, che incassa ben 121 milioni di dollari in 28 territori. Tra tutti, spicca ovviamente la Cina, dove il blockbuster raccoglie 70.3 milioni di dollari in tre giorni. Co-prodotto da Warner Bros e Legendary Entertainment, il film registra il miglior esordio dell’anno in Cina per un film non locale… sia nel 2020 che nel 2021. Per fare un confronto, Tenet aveva incassato 8.7 milioni di dollari nel suo primo giorno, mentre Godzilla vs. Kong ne ha incassati 20.9. A fine corsa potrebbe arrivare a 140 milioni di dollari.

Il grande esordio internazionale del film lascia ben sperare per il lancio statunitense, previsto per il 31 marzo. A beneficiarne soprattutto negli 891 schermi del circuito IMAX, dove ha incassato ben 12.4 milioni di dollari – il miglior esordio da dicembre 2019.

Fonte: BOM | Variety