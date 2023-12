No, Paul Schrader non pubblica solo stroncature sul suo profilo Facebook. Un recente plauso da parte del grande sceneggiatore di film come Toro Scatenato e Taxi Driver e regista di Il maestro giardiniere è andato nientemeno che a Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, diretto da Kristoffer Borgli e presentato recentemente all Festa del Cinema di Roma.

Il racconto convenzionale tradizionalmente affidato al cinema si sta spostando verso lo streaming, con risultati buoni e cattivi. Tra i risultati positivi c’è il fatto che i film stiano diventando sempre più unici. Se non puoi combattere nell’arena spendendo 100 milioni di dollari, allora fai emergere il tuo film dalla massa con ingegnosità e immaginazione. Dream Scenario ha entrambe queste qualità in abbondanza. Bravo a Nicolas Cage per aver sostenuto e portato a compimento dei film fuori dagli schemi sia ora che durante tutta la sua carriera.

Nella nostra recensione dalla Festa del Cinema, così dicevamo del film:

Talvolta abdicare in parte al proprio stile e lavorare con uno studio e una star dà i suoi frutti. È il caso del norvegese Kristoffer Borgli, che in Sick of Myself mostrava un approccio molto cinico e freddo che non lasciava spazio a niente se non a un’esclusiva condanna della sua eccentrica protagonista. Un anno dopo, eccolo invece realizzare Dream Scenario, prodotto dall’A24 e con protagonista Nicolas Cage, che, per quanto possa apparire meno feroce rispetto alla sua opera precedente, risulta più riuscito. La mano del regista emerge in alcune precise scelte nella messa in scena (personaggi ripresi attraverso uno specchio, improvvisi scavalcamenti di campo) utili a creare un’atmosfera disturbante, dove però a dominare è un senso di grottesco più immediato, che produce riuscite situazioni comiche. Leggi la recensione completa

