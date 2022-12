In un’intervista a Empire Magazine, Frank Grillo ha confermato che il capitolo 6 de La notte del giudizio si farà e sarà l’ultimo del popolare franchise.

Secondo le parole dell’attore, il film inoltre sarà incentrato sul suo personaggio, il sergente Leo Barnes, da lui interpretato a partire dal secondo capitolo, Anarchia, uscito nel 2014. Ecco quanto dichiarato:

Avevo un’idea in testa di come avrei dovuto apparire e di come avrei tenuto le mie armi. Tutte queste cose le avevo pianificate. Questo mi ha confermato come uno in grado di portare avanti un film d’azione di medio livello. E il regista, James DeMonaco, mi ha cambiato la vita. Me ne rimane un altro. James ha la sceneggiatura. È incentrato sul personaggio di Leo Barnes e vuole dirigerlo. Stiamo lavorando con la Universal per vedere se riusciamo a farlo prima che io finisca in una casa di riposo.