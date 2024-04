Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter Justice Smith (Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri) e Dominic Sessa (The Holdovers) sarebbero entrati a far parte del cast di Now You See Me 3, terzo capitolo della nota saga.

I due attori vanno ad affiancare la preannunciata Ariana Greenblatt, attrice recentemente vista in Barbie.

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman dovrebbero riprendere i loro ruoli già ricoperti nei primi film. Ruben Fleischer sarà invece nuovamente impegnato alla regia.

