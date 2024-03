La Warner Bros. ha annunciato ufficialmente la data di uscita del prossimo film di Paul Thomas Anderson, ancora senza titolo, le cui riprese sono in corso da qualche tempo a Los Angeles.

Lo studio ha fissato il lancio per l’8 agosto 2025, includendo una distribuzione in IMAX: Anderson ha concepito il film fin da subito per le sale PLF (premium large format), e l’uscita estiva sembra lasciare intendere che il regista punta a un evento cinematografico per il grande pubblico.

Della trama non sappiamo ancora nulla, ma nel cast figureranno star come Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Wood Harris, Teyana Taylor, Alana Haim e Chase Infiniti.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate