Sono terminate ufficialmente le riprese di, il nuovo film diretto da Dario Argento.

A darne notizia la protagonista Ilenia Pastorelli, che ha pubblicato su Instagram una foto dal set con il regista e con il piccolo co-protagonista Andrea Zhang. Ecco il messaggio che ha scritto:

Oggi è l’ultimo giorno di riprese per “occhiali neri”. Voglio ringraziare Dario Argento per avermi scelta e per avermi fatto vivere questa avventura incredibile. Voglio ringraziare anche tutta la troupe per la bellissima energia creata sul set. Mi mancherà moltissimo “chin” un bambino coraggioso e attore bravissimo.

A occuparsi delle vendite internazionali di Occhiali neri è Wild Bunch, che ha portato il film al Festival di Cannes a luglio.

Un anno fa Argento aveva parlato a Repubblica del suo desiderio di coinvolgere i Daft Punk per la colonna sonora del film, desiderio che poi non si è concretizzato (anche perché il gruppo nel frattempo si è sciolto). “Sarà un ritorno al giallo,” aveva spiegato, “l’avventura, nella Roma notturna, di una ragazza e di un bambino cinese. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Diversa dalla dolcezza delle valli toscane, ma per me bella. Dovevo girare a maggio, forse si partirà a settembre”.

Il film, scritto da Dario Argento e Franco Ferrini, racconta la storia di una donna che fugge da un serial killer causando un incidente che la rende cieca e stermina la famiglia di un bambino di dieci anni. Nel cast anche Asia Argento.