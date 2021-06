Wild Bunch International ha svelato i film che porterà al mercato del Festival di Cannes con l’obiettivo di vendere i diritti internazionali, e tra essi c’è anche il nuovo progetto di Dario Argento intitolato

Un anno fa il regista aveva parlato a Repubblica del suo desiderio di coinvolgere i Daft Punk per la colonna sonora del film, desiderio che poi non si è concretizzato (anche perché il gruppo nel frattempo si è sciolto). “Sarà un ritorno al giallo,” aveva spiegato, “l’avventura, nella Roma notturna, di una ragazza e di un bambino cinese. Nella seconda parte la fuga li porta nella campagna laziale rocciosa, cespugliosa. Diversa dalla dolcezza delle valli toscane, ma per me bella. Dovevo girare a maggio, forse si partirà a settembre”.

Proprio da un articolo di Screen International dedicato ai film che Wild Bunch International venderà a Cannes scopriamo che Ilenia Pastorelli è stata ingaggiata come protagonista e che la produzione è iniziata. L’articolo svela anche maggiori dettagli sulla trama, scritta da Dario Argento e Franco Ferrini: la protagonista è una donna che fugge da un serial killer causando un incidente che la rende cieca e stermina la famiglia di un bambino di dieci anni.

Oltre a Occhiali Neri, Wild Bunch venderà a Cannes anche titoli come il nuovo film di Jean-Pierre e Luc Dardenne, Tori and Lokita, e il nuovo film di Arnaud Desplechin intitolato Brother and Sister, con Marion Cotillard. C’è anche il film corale Shining Sex, contenente cinque visioni poetiche sull’estasi sessuale di Lucile Hadžihalilović, Sion Sono, Cattet & Forzani, Bertrand Mandico e Kleber Mendonça Filho, ma anche la zombie comedy Final Cut di Michel Hazanavicius con Romain Duris e Bérénice Bejo.

Wild Bunch gestisce anche le vendite di otto film della selezione ufficiale, inclusi Titane di Julia Ducournau, Casablanca Beats di Nabil Ayouch, Flag Day di Sean Penn e Nitram di Justin Kurzel, oltre a titoli come Where Is Anne Frank? di Ari Folman e Vortex di Gaspar Noé.

Fonte: Screen