Come spiegavamo in questo articolo, con l’annuncio dell’uscita di Oceania 2 al cinema il prossimo weekend del Ringraziamento la Disney ha voluto rassicurare i propri azionisti su una strategia “sicura”, volta a massimizzare gli incassi puntando su franchise di successo.

Nelle prime comunicazioni relative al film, però, mancavano conferme certe sulla presenza di Dwayne Johnson tra i doppiatori, cosa che ha spinto le speculazioni su una sua possibile assenza dal progetto.

Ma secondo quanto riferisce il sempre bene informato Matthew Belloni, che cita due fonti a conoscenza dei fatti, Johnson presterà nuovamente la sua voce a Maui. Come tutte le persone coinvolte nel progetto, nel passaggio da serie tv per Disney+ a film per il cinema ha dovuto firmare un nuovo contratto. Tale “aggiornamento” andava firmato assolutamente prima dell’annuncio di Bob Iger: questa fretta ha permesso al team dell’agenzia WME di contrattare cifre da capogiro a vantaggio di Johnson. Secondo Belloni, The Rock riceverà 15 milioni di dollari di cachet, più un grande bonus sugli incassi cinematografici.

Sembra inoltre certo che il film in live action di Oceania verrà rinviato rispetto alla sua data iniziale, cioè l’estate del 2025. Per questo progetto The Rock otterrà 20 milioni di cachet, più bonus sugli incassi cinematografici.

