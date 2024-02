Nel corso delle comunicazioni trimestrali dei risultati finanziari della Disney la compagnia ha annunciato che la serie TV di Oceania prevista inizialmente per lo streaming di Disney+ è diventata… Oceania 2, cioè un effettivo sequel cinematografico del cartoon cinematografico campione d’incassi nel 2016 (ECCO I DETTAGLI).

Oceania 2 arriverà nelle sale cinematografiche nel mese di novembre di quest’anno, una mossa che potrebbe avere delle ripercussioni su un altro progetto della Casa delle Idee. Ricorderete infatti che, circa un anno fa, la voce di Maui Dwayne “The Rock” Johnson annunciava l’arrivo, nel 2025, di un film in live action di Moana (questo, lo ricordiamo, il titolo originale del cartoon Disney).

Di questo film non si è poi saputo più nulla di sostanziale e l’annuncio dell’uscita di Oceania 2 si tradurrà quasi certamente nello slittamento dell’uscita della pellicola con attori in carne e ossa. Attenzione però: questo non significa che per la Disney il live action di Oceania abbia perso appeal. Anzi, al contrario è un’ulteriore attestazione di quanto l’IP in questione sia diventata importante per lo studio.

Perché Oceania è così importante per la Disney

Proprio durante le comunicazioni trimestrali, il CEO della Disney, Bob Iger ha specificato che, con più di un miliardo di ore di visualizzazioni su Disney+, Oceania è stato il film più visto in streaming di tutto il 2023 negli Stati Uniti. E non limitatamente alla piattaforma della major: Oceania è stato il film più visto in streaming in nordamerica di tutto il 2023 tenendo in considerazione tutte le piattaforme disponibili.

Appare dunque chiaro perché lo studio, dopo una serie di pesantissimi flop animati, tanto targati Disney Animation quanto Pixar, sia intenzionato a giocarsi tutte le sue carte con Oceania 2 per tornare a dominare una finestra distributiva che, fino a prima del COVID, ha portato nelle casse della multinazionale miliardi e miliardi di dollari.

Il film con The Rock, presumibilmente, verrà solo rimandato. Pare inoltre che, al momento, né lui né Auli’l Cravalho (la voce originale di Vaiana) abbiano firmato per tornare a lavorare come voci di Oceania 2. Diciamo però che il post condiviso qualche ora fa sui suoi social da The Rock fuga già qualsiasi incertezza in merito a possibili dissapori di sorta fra la star e la Disney:

