Dwayne Johnson è già al lavoro sul film live action di Oceania, qualche giorno dopo aver annunciato di aver terminato il doppiaggio di Oceania 2, film d’animazione in uscita a fine novembre.

In un nuovo video sui social media lo vediamo mentre registra nuovi versi per “You’re Welcome,” la celebre canzone di Oceania. L’attore stavolta vestirà i panni di Maui in carne e ossa, e in autunno sarà sul set per girare la pellicola. Ma nel frattempo, riscalda la voce e intona dei passaggi inediti della canzone scritta originariamente da Lin-Manuel Miranda.

Potete vedere il video qui sotto!

Nel cast del film live action non ci sarà invece Auli’i Cravalho, la voce di Vaiana nel film d’animazione. L’attrice però sarà produttrice esecutiva assieme a Johnson. Oceania uscirà poi al cinema il 10 luglio 2026.

