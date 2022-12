Ocean’s Eleven: Don Cheadle spiega la ragione del criticato accento inglese

Durante un’intervista con The Guardian per la promozione di Rumore bianco, Don Cheadle è tornato a parlare della trilogia di Ocean’s e del suo accento londinese molto criticato.

L’attore ha smentito che sia stato Steven Soderbergh a “costringerlo” a usare quell’accento:

Grazie per averlo chiesto, […] ma no, non è stata una richiesta di Soderbergh. Steve mi disse che non ero obbligato [a usare un accento inglese], ma io gli dissi: “Hai scritto così il personaggio, voglio provarci”. Adesso però posso dire che “era un americano che faceva l’accento inglese… ma come? Non ve ne eravate accorti?”.