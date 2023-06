Lo scorso marzo sono partite le riprese del prequel di Ocean’s Eleven, diretto da Jay Roach e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Finora, poco o nulla si sapeva sulla trama, ma recentemente, in un’intervista con AP, il regista ha svelato che il film sarà ambientato nella Monte Carlo del 1962. Su Twitter, la giornalista che ha scritto l’articolo ha condiviso poi ulteriori dettagli sul progetto fornitegli da Roach.

Eccoli di seguito:

Il Gran Premio di Monaco fa da sfondo e c’è un famoso magnate dei trasporti che possiede uno yacht. Non è economico. E volevo che fosse all’antica. Margot me l’ha proposto come una specie di epica storia d’amore/d’avventura vecchio stile, travestita da film su una rapina. È ancora un heist movie, ma è molto simile a una storia d’amore. E ci siamo ispirati entrambi a Hitchcock. Caccia al ladro ma anche Notorious. Vuole essere un spettacolo cinematografico davvero grande. Non ci siamo ancora accordati su quale sia il budget giusto.