In una recente intervista con GQ per la promozione di, M. Night Shyamalan ha parlato dei progetti preferiti della sua filmografia.

“I film per cui ho più affinità sono quelli che hanno mantenuto la loro natura stravagante” ha ammesso il regista. “Unbreakable, Lady in the Water, The Visit e questo film… i più angusti“.

Il regista ha citato un momento in cui qualcuno gli fece notare, a una cerimonia di premiazione, di un momento poco efficace in Unbreakable:

Mi dissero: “Non ti sei reso conto che il film stesse prendendo la direzione sbagliata quando il pubblico ha riso in quella scena?“. Io risposi: “Era voluto“. Lui mi guardò con un’occhiata per dire: ‘Non prendermi in giro’.

E Il senso senso dove si colloca? Shyamalan ha convenuto che il film abbia una dignità e un decoro tali da farlo risultare troppo pulito, troppo “giacca e cravatta” rispetto a un film come Lady In The Water.

Old è incentrato su un gruppo di persone che scopre un cadavere su una spiaggia e lentamente si rende conto che sta succedendo qualcosa di decisamente innaturale. Sembra infatti che questa spiaggia faccia invecchiare molto rapidamente le persone.

La graphic novel da cui è tratto il film è Castello di sabbia di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters. Il regista l’ha ricevuta come regalo per la festa del papà, e l’ha apprezzata così tanto da acquisire i diritti di sfruttamento e procedere con la scrittura di una sceneggiatura ad essa ispirata.

La sinossi ufficiale della pellicola:

Questa estate, il regista visionario M. Night Shyamalan svela un nuovo intrigante e misterioso thriller su una famiglia che durante una vacanza in una località tropicale scopre che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta facendo invecchiare rapidamente… riducendo le loro intere vite ad un solo giorno.

Il cast della pellicola, guidato da Gael Garcia Bernal, include Vicky Krieps, Alex Wolff, Thomasin McKenzie, Eliza Scanlen, Rufus Sewell, Embeth Davidtz, Aaron Pierre, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Emun Elliott e Ken Leung. A produrre il film Shyamalan e Ashwin Rajan della Blinding Edge Pictures, insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider.