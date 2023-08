Oldboy diretto da Park Chan-wook è un film del 2003 ispirato a un manga giapponese. Racconta di un uomo tenuto prigioniero per 15 anni che, una volta libero, cerca i suoi rapitori per vendicarsi. Del film di Park è stato fatto un remake dieci anni dopo, diretto da Spike Lee e con Josh Brolin nel ruolo del protagonista.

A 20 anni dall’uscita del film originale, Park Chan-wook racconta come si è sentito nel vedere il remake di Lee. Ecco le sue parole in un’intervista con Inverse:

Innanzitutto ero molto onorato che fosse fatto da un regista che rispetto e da cui sono stato personalmente influenzato. Guardare il film è stato davvero inquietante perché si tratta della storia che ho creato, ma è diversa. È quasi come una faccia familiare, ma anche una molto nuova allo stesso tempo… Hai presente quando vai in un parco divertimenti e c’è la stanza degli specchi e vedi il tuo riflesso contorto in quegli strani specchi? È stata un’esperienza divertente simile a qualcosa del genere.