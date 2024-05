Omen – L’Origine del Presagio, l’horror psicologico 20th Century Studios arriverà su Disney+ il 30 maggio. Film prequel della classica saga horror, Omen – L’Origine del Presagio è diretto da Arkasha Stevenson e classificato Certified-Fresh su Rotten Tomatoes.

Ambientato nel 1971 e interpretato da Nell Tiger Free (Il Trono di Spade) nei panni della novizia americana Margaret che si reca a Roma per prendere i voti, Omen – L’Origine del Presagio rivela i terribili eventi che portano alla nascita di Damien.

Omen – L’origine del presagio, la sinossi

In questo horror psicologico, prequel della classica saga di Omen, una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa. Ben presto incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e che rivela una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male.

Omen – L’Origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living). Nel cast del film anche altri attori italiani come Dora Romano, Mia McGovern Zaini, Eugenia Delbue, Giacomo Henri Dossi, Guido Quaglione e Charita Cecamore.

Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.

